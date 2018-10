Di Francesco al bivio: 'Gara importantissima'

Dopo la disfatta contro la Spal la Roma cerca riscatto nella Champions League, già dalla scorsa stagione rifugio per i giallorossi dopo qualche delusione vissuta in campionato.

La prima delle due gare contro il Cska Mosca, reduce dalla sorprendente vittoria contro il Real Madrid, sarà decisiva per il passaggio del turno, ma in conferenza stampa Eusebio Di Francesco ha smentito che la squadra sia più concentrata in campo europeo che in campionato: “Dobbiamo dimostrare di essere all'altezza per mantenere alta la guardia in tutte le competizioni. Il nostro obiettivo è fare il meglio possibile in campionato per arrivare in Champions League. L’umore non è dei migliori, ma abbiamo la fortuna di tornare subito in campo e vincere una gara importantissima. Quella di domani è una prova del 9, vediamo come andrà la partita e quale sarà la prestazione”.

Il tecnico giallorosso è poi tornato sulla prova a due facce offerta contro i ferraresi: “Sabato mi è piaciuto l’approccio, siamo mancati nell’ultimo passaggio, poi nel secondo tempo abbiamo perso il filo logico della partita. Dobbiamo maturare e per farlo dobbiamo dare continuità a ciò che facciamo”.



SPORTAL.IT | 22-10-2018 17:30