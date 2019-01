Di Francesco: "C'è andata bene"

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha analizzato amaro il pareggio di Bergamo con l'Atalanta: "Non è la prima volta che succedono queste situazioni ed è assurdo vedere questa differenza tra i due tempi. Dal punto di vista mentale c’è da lavorare tanto. La squadra non è guarita, è inspiegabile la differenza in certi frangenti, senza togliere i meriti all’Atalanta. Ma un 3-0 non si può buttare all’aria così, e ci è andata anche bene".

"Loro sono stati molto bravi su tutti i tipi di duelli, in questo senso l’abbiamo persa nettamente e quando c’era da addormentare la partita non l’abbiamo fatto. Già successo col Torino, o a Cagliari, o in altre occasioni dove siamo stati recuperati e alle prime difficoltà siamo andati nel pallone. Non è stata una questione di cambi nella ripresa, Kluivert poteva darmi molto di più, ma è l’approccio generale a certe situazioni che non va”.

SPORTAL.IT | 27-01-2019 18:15