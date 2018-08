Di Francesco: "Cresceremo partita dopo partita"

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha analizzato così la vittoria contro il Torino: "Sono tre punti pesanti, perché li abbiamo conquistati su un campo difficile e perché ci permettono di partire con il piede giusto. Ora dobbiamo tenere i piedi per terra, senza pensare alla forza delle rivali, alla Juve o alle milanesi. Siamo un gruppo nuovo, cresceremo settimana dopo settimana. Ne sono sicuro".

"Nel primo tempo mi è piaciuto il palleggio dei miei, ma non abbiamo chiuso le azioni come dovevamo. Abbiamo sbagliato troppo e sofferto di più nella seconda frazione, in cui Kluivert ci ha dato freschezza e permesso di respirare in certi frangenti. Va dato atto anche al Torino, ha fatto una bella partita e ci ha reso difficile la vita".

I singoli: "Olsen? Ha dato sicurezza a tutto il reparto difensivo, me ne sono accorto fin dal primo giorno e anche con i piedi ha tanta dimestichezza. Sarà un valore aggiunto. Pastore è un po' indietro, deve ritrovare condizione e continuità. Ha qualità e deve tirarla fuori, anche ricoprendo ruoli diversi a seconda delle partite che dovremo affrontare".

