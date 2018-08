Di Francesco: 'Dobbiamo migliorare'

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha commentato così il 4-2 dei giallorossi al Barcellona: "Giocavamo con una squadra di grande qualità nel palleggio, a tratti ci hanno messo in difficoltà, ma quando abbiamo cercato l'immediatezza della profondità una volta recuperata palla abbiamo fatto bene".

"Questo è un aspetto fondamentale quando si incontrano squadre come il Barcellona. Siamo solo a fine luglio e in questo momento del ritiro la nostra condizione non è ottimale. Il Barcellona aveva giocatori sicuramente più brillanti e si è visto. Oggi abbiamo subito la loro qualità del palleggio, ma alla fine di entrambi i tempi siamo venuti fuori. Capisco le difficoltà contro di loro, ma potevamo sicuramente fare delle scelte migliori a livello tattico sia con la palla tra i piedi, sia senza palla".

SPORTAL.IT | 01-08-2018 10:55