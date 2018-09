Di Francesco e Monchi, coro Roma: 'Ritroviamo fiducia'

Sconfitta pesante, in particolare nel risultato, per la Roma, che si deve arrendere alla forza del Real Madrid, anche senza Cristiano Ronaldo.

Dopo il 3-0 del “Bernabeu”, il tecnico dei giallorossi Eusebio Di Francesco ha parlato a 'Sky Sport': “Nel primo tempo abbiamo sofferto le loro imbucate e le loro qualità, abbiamo fatto poco in 4-5 situazioni in cui siamo ripartiti bene, poi sull’1-0 abbiamo avuto l’occasione per pareggiare con Under. Sapevamo che loro ci potevano concedere qualcosa, ma non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni, ha vinto la squadra che ha meritato".

Nel secondo tempo la squadra è parsa scarica e rassegnata, in particolare per i giocatori più rappresentativi: “Mi aspetto qualcosa in più dai giocatori che ci hanno trascinato nelle scorse stagioni. Dobbiamo lavorare e migliorare. Zaniolo? Vedo delle qualità in lui, non c’è partita migliore di questa per far giocare i giovani. Ha fatto una buona gara”.

Simile l'analisi del ds Monchi: "Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, bisogna stare vicino ai ragazzi e recuperare fiducia".



SPORTAL.IT | 19-09-2018 23:55