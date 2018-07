Di Francesco fa il punto sul mercato

Ospite del quotidiano 'Il Centro', l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco dice la sua sull'inizio di calciomercato: "Il nostro ds Monchi si è portato avanti con il lavoro, si è mosso con velocità. Stamo facendo della valutazioni per sfoltire la rosa e altre ne faremo durante il ritiro".

Il trasferimento di Nainggolan all'Inter ha fatto molto discutere e qualche tifoso non ha apprezzato: "Radja all'Inter è stata una scelta condivisa, con lui non ho problemi anzi, ho un ottimo rapporto. Ci siamo sentiti di recente, gli faccio i migliori auguri a livello personale".

Sul fronte delle entrate è arrivato un giocatore esperto come Javier Pastore: "E' uno dei pochi nuovi con cui ho già parlato, mi ha regalato sensazioni positive. Viene per fare la mezz'ala ma la sua duttilità sarà importante per avere più varianti tattiche a disposizione. Giocatori con le sue caratteristiche non ce n'erano, qualità e fantasia destinate ad accrescere la nostra forza penetrativa, soprattutto con le squadre che si chiudono".

L'obiettivo dell'ex tecnico del Sassuolo è avere due giocatori per ogni ruolo: "Oggi ce n'è qualcuno in più, ma quella è la mia filosofia. Qualche elemento in più non guasta, specialmente se in difesa o in attacco, può far comodo durante la stagione".

In conclusione, Di Francesco si sbilancia sui giocatori che più lo hanno colpito nel Mondiale: "Forsberg della Svezia, Milenkovic della Serbia e Willian del Brasile".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 05-07-2018 12:00