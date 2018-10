Di Francesco: "Fondamentale dare continuità"

La Roma affronterà il Viktoria Plzen nel prossimo impegno di Champions League.

Di Francesco ha analizzato il match in conferenza stampa: “Il Viktoria Plzen è una squadra tosta, dura e con un attaccante che mena e ha grande presenza. Sarà un confronto soprattutto sul piano fisico: solo dopo potremo pensare alla tecnica. La vittoria nel derby è stata fondamentale, ma ora dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo”.

”Kolarov è in dubbio per domani, mentre Kluivert potrebbe partire dal 1’ – ha rivelato il tecnico giallorosso – Dzeko nervoso? Deve ritrovare solo il gol, vive per quello, è un attaccante. Nel derby è stato determinante, me lo tengo stretto. Pellegrini? Ha qualità importanti, deve lavorare con grande umiltà e consapevolezza dei propri mezzi. Non è detto che nelle prossime gare non possa partire dall’inizio, è in grande crescita”.

SPORTAL.IT | 01-10-2018 17:10