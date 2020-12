Di Francesco: "Gervinho può vincere da solo"

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco carica i suoi in vista della trasferta di Parma: “Andiamo a riprenderci i punti persi con l’Inter. Dobbiamo sempre ragionare di squadra, al di là degli interpreti. Dobbiamo essere più bravi, migliorare mettendoci più cattiveria, difendere con maggior determinazione il risultato. Sono caratteristiche che devono venire fuori. Quanti punti voglio fare da qui alla pausa natalizia? In quest’ultimo periodo ne abbiamo persi troppi: ora però non guardiamo indietro, ma andiamo a riprenderceli”.

I crociati hanno messo in difficoltà il Milan: “Va preso con le molle: è una squadra fisica, solida, forte di testa, con un giocatore da circoletto rosso come Gervinho, forse non continuo ma pericolosissimo nelle ripartenze, uno dei pochi a poter vincere una partita da solo. Contro il Milan domenica il Parma ha giocato una buona gara, poteva portare a casa un risultato importante contro una grande”

OMNISPORT | 15-12-2020 16:51