Di Francesco: "Il mercato non è chiuso"

Alla vigilia della sfida, valida per la International Champions Cup, con il Real Madrid, Di Francesco ha fatto il punto della situazione in casa Roma: "Credo sia stato una tournée positiva, per l’organizzazione e la qualità dei campi. Per un insieme di cose. Sono contento che siamo riusciti a lavorare in un certo modo, anche se ovviamente gli spostamenti sono quelli che hanno creato qualche problemino: l’ora legale. Per il resto sono molto contento per come ha lavorato la squadra".

Una battuta anche sul mercato: "Il mercato non è chiuso. Alla fine faremo le valutazione. Dico solo che noi abbiamo preso tanti giocatori interessanti e di prospettiva. Kluivert? Noi lo abbiamo preso per essere protagonista. Lui sta mostrando molta voglia di apprendere e lo fa con il sorriso".

SPORTAL.IT | 07-08-2018 08:05