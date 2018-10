Di Francesco: "Il rigore per la Spal? Generoso"

La sosta del campionato ha spezzato il ritmo della Roma, che non solo non riesce ad infilare la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Champions, ma cede per 2-0 in casa contro la Spal. Ko pesante per i giallorossi, che perdono ancora punti contro una squadra della seconda metà della classifica come accaduto contro Chievo e Bologna.

Eusebio Di Francesco ha commentato la gara ai microfoni di ‘Sky Sport’, alternando critiche alla squadra a quelle verso la direzione dell’arbitro per il rigore che ha cambiato la partita: “Fino al rigore la squadra mi era piaciuta. Avevamo la partita in mano, avevamo sbagliato solo qualcosa nell’ultimo passaggio e al tiro. La Spal non aveva mai superato la metà campo, poi il rigore ha cambiato la partita. Nel secondo tempo siamo stati frenetici e non siamo neppure riusciti a sfruttare la superiorità numerica, attaccando male. Non mi piace che di fronte alle prime difficoltà perdiamo la calma e non riusciamo a gestire la gara. Quest’ambiente porta ad appagarsi troppo facilmente e questo non va bene. Per fortuna si torna subito in campo”.

Sul rigore: “Luca è stato ingenuo, non so fino a che punto abbia toccato l’avversario, ma Lazzari è andato giù con troppa facilità”.

Pomeriggio da dimenticare per Dzeko: “Cos’aveva Dzeko? Chiedetelo a lui, ha avuto occasioni importanti, ma non ha segnato. Poteva fare meglio, speriamo si riprenda subito, ma non possiamo basare le nostre fortune solo su di lui”.

SPORTAL.IT | 20-10-2018 17:30