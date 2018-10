Di Francesco: Insigne da circoletto rosso, Carlo da studiare

Quando la Roma è in difficoltà spesso è capitato di trovare un amico nel San Paolo: successe alla squadra di Garcia, che con un pari a Napoli iniziò la risalita dopo un momento buio, e successe a Di Francesco che l’anno scorso venne a prendersi tre punti a Fuorigrotta uscendo dalla crisi. Ora i giallorossi sono reduci dal ko con la Spal in campionato e sperano di trovare il consueto talismano portafortuna dalla trasferta in casa azzurra. Di Francesco si augura di vedere “Gli stessi atteggiamenti dello scorso anno, domani per venire fuori con un risultato importante serve una grande partita. Abbiamo un avversario forte, con tanti giocatori che si conoscono tra di loro ed elementi tipo Fabian molto interessanti. È cambiato qualcosa nel modo di interpretare la gare”. Da Sarri ad Ancelotti, poche analogie e molte differenze: “C’era maggiore ripetitività prima, anche se alcune cose le rivedo anche quest’anno. Cambia la posizione degli attaccanti, Insigne lo trovi ovunque, guardate il gol contro il PSG o contro il Liverpool. Cambia la tipologia di gioco, meno possesso ma più verticalità”.

STUDIANDO ANCELOTTI – Ancelotti è un modello da studiare più che da imitare: “Quando guardo gli allenatori non ho la fortuna di poterli vedere allenare. È molto più importante. Mi piace tantissimo come si pone, la gestione del gruppo. Quando in tanti parlano bene di qualcuno, significa che ha qualcosa. Possiamo avere visioni differenti e menomale, ma dal punto di vista della gestione mi piace tantissimo. Mi piace scoprire come gestisce determinati momenti e calciatori. Chiedo spesso a chi posso chiedere. Prima Ancelotti era partito col 4-3-3 e l’ha modificato, noi abbiamo cambiato da poco e stiamo cercando le soluzioni e gli interpreti migliori. Dobbiamo assolutamente crescere per competere. Negli anni passati, la Juventus ha avuto pochissimi antagonisti, l’anno scorso qualcosa in più si è visto, mi auguro che potremo anche noi avvicinarci a un qualcosa in più, migliorando la classifica”. La scelta dei due centrali difensivi non dipenderà dalla presenza di Mertens o Milik: “Devo chiamare Ancelotti per saperlo, sennò mi fa una sorpresa… Non posso fare una formazione in base all’avversario, se lo fai lo fai qualche giorno prima, stabilire la formazione in base ai probabili avversari è improbabile. Valuterò in base alle condizioni dei miei calciatori e al modo di pensare la partita. Fa rabbia dover aspettare di prendere due schiaffi per avere risposte. Trattare tutte le partite allo stesso modo deve essere la nostra crescita, ci siamo ricaduti già altre volte, non possiamo permettercelo. Più si fanno capitomboli, più c’è il rischio di non rientrare in Champions League. Dobbiamo essere bravi a non sbagliare più gli approcci alle gare”.

INSIGNE UOMO OVUNQUE – A oggi il Napoli sembra più forte: “Oggi dimostra di essere superiore, perché ha più punti di noi. Anche l’anno scorso ci era superiore, ma abbiamo fatto la semifinale di Champions League. Mi piacerebbe rispondere più avanti, quando ci sarà una crescita della struttura di squadra. Per me il Napoli è una squadra forte, è la principale antagonista della Juventus. Trasmette più sicurezza, insieme all’Inter, rispetto alle altre”. E ha un Insigne in più: “Ha fatto la seconda punta e l’esterno a sinistra, meno il falso 9. È molto bravo a interpretare le varie situazioni a seconda di come si comporta la linea difensiva. Dobbiamo assorbirlo il prima possibile, ma non giochiamo solo contro di lui. Ci ha messo in difficoltà anche come esterno a sinistra. Gioca in un ruolo che sta interpretando molto bene. È il giocatore da circoletto rosso“.

SPORTEVAI | 27-10-2018 13:44