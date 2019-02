Di Francesco: 'L'unico rammarico è il gol preso'

Eusebio Di Francesco ha analizzato la vittoria della sua Roma contro il Porto ai microfoni di Sky Sport.

“Ho fatto i complimenti ai ragazzi per l’atteggiamento nelle due fasi – esordisce il tecnico dei giallorossi – abbiamo dimostrato solidità e abbiamo creato diverse occasioni da rete. Peccato per il gol subito. Abbiamo commesso qualche piccolo errore tecnico, ma il vero rammarico di questa sera è il gol preso. Non giocheremo per gestire il risultato nella gara di ritorno”.

Su Zaniolo: “Va lasciato crescere con equilibrio. Dopo il primo gol gli ho detto di continuare a giocare con la testa e lui lo ha fatto molto bene, facendo anche il gol del raddoppio. Ha fatto un’ottima gara in un ruolo dove ha giocato poco. E’ forte e ce lo teniamo stretto”.

SPORTAL.IT | 12-02-2019 23:50