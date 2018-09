Di Francesco: "Non chiudiamo le partite"

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha commentato così il deludente pareggio contro il Chievo.

"Prendiamo gol con troppa facilità, io chiedo sempre alla mia squadra di andare a chiudere le partite, questa era una gara che avevamo in controllo e non puoi pensare di non chiuderla. Non siamo stati bravi".

"Mercoledì sfideremo il Real Madrid, non dobbiamo perdere la nostra mentalità, anche se questi risultati possono un po' ledere la nostra sicurezza. La squadra propone e crea tanto, sviluppa manovre di qualità, però quando giochi così devi fare 4 o 5 gol per non soffrire nel finale. Questo oggi non è accaduto e abbiamo tenuto in vita il Chievo. Questo mercoledì non può accadere".

SPORTAL.IT | 16-09-2018 15:50