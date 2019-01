Di Francesco non pensa alle dimissioni

Eusebio Di Francesco non cerca attenuanti per il 7-1 subito dalla sua Roma sul campo della Fiorentina, ma rifiuta la possibilità di lasciare di sua iniziativa la guida della squadra.

"Il mio stato d'animo non è certo quello dei giorni migliori, ma ho bisogno di fare valutazioni a freddo – ha dichiarato il tecnico giallorosso in conferenza stampa dal Franchi -. Sotto tutti i punti di vista abbiamo dato vita a una pessima prestazione, ogni commento sarebbe superfluo. Non possiamo permetterci di fare figure del genere o dare vita a comportamenti simili in campo".

"Tutti quanti faremo delle riflessioni, anche la società farà le sue. Ma le dimissioni le escludo, questo pensiero nella mia testa non c'è mai. Finora eravamo stati una delle migliori difese d'Italia, ma la tattica va a farsi friggere se mancano altre cose. E la cosa che mi ha lasciato più deluso di questa partita è stato il fatto che una volta in difficoltà abbiamo perso la testa", ha aggiunto Di Francesco.

SPORTAL.IT | 30-01-2019 21:50