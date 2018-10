Di Francesco: "Non possiamo più cadere"

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco mette in guardia i suoi: "Siamo già caduti e non possiamo permettercelo. Più si fanno capitomboli e più c'è il rischio di non rientrare in Champions League. Dobbiamo essere bravi a non sbagliare".

Il prossimo avversario è il Napoli, molto temibile nelle ultime settimane: "Dobbiamo credere di poter recuperare il distacco che c'è ora dal Napoli.Alle porte c'è una partita importante che può già permetterci di farlo. Penso poi che noi abbiamo più margini di crescita. Per venir fuori da Napoli con un risultato importante bisogna fare una grande partita".

"Con il Psg il Napoli ha fatto un’ottima prestazione, meritava la vittoria ma alla fine ha portato a casa un pari importante. Ho visto una squadra in ottima condizione, fisica e mentale. Noi abbiamo fatto un’ottima gara, come mentalità, abnegazione. Ci siamo ritrovati rispetto alla partita in campionato con la Spal".

