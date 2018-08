Di Francesco: Presto per processare Roma

(ANSA) – ROMA, 30 AGO – “Mi aspettavo anch’io un’altra prestazione contro l’Atalanta, ma siamo solo alla 2/a giornata, e stiamo facendo già un processo generale a come può essere l’annata. È tutto un po’ prematuro, io devo essere equilibrato per tutelare la squadra”. Eusebio Di Francesco predica calma alla vigilia della trasferta sul campo del Milan. “Il pugno alla panchina? Ho fatto un grande errore, un gesto che non devo fare.

Ne ho pagato le conseguenze (mostra la mano operata), mi è servito da lezione. Sicuramente non riaccadrà più”, aggiunge.

VIRGILIO SPORT | 30-08-2018 13:11