Di Francesco: "Questa Spal va presa con le molle"

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha messo in guardia i suoi in vista del match contro la Spal: "Avremo una partita molto complicata. La Spal ha ottenuto pochi risultati nell'ultimo periodo ma per me ha fatto ottime prestazioni. Andare a sottovalutare una squadra è il grande errore che spesso si fa in questo ambiente, e noi invece dobbiamo affrontare questa partita con grandissima applicazione e attenzione. La Spal va presa con le molle, è una partita molto delicata. E il fatto che abbiamo superato il momento no lascia il tempo che trova perché in campionato noi dobbiamo avere quella continuità necessaria a ottenere risultati importanti".

Sulle condizioni della rosa: "Schick ha qualche problemino, non sta benissimo e oggi lo valuteremo. Kolarov e De Rossi invece non saranno convocati per domani".

SPORTAL.IT | 19-10-2018 16:05