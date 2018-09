Di Francesco: "Real come la Juventus"

Durante un'intervista al quotidiano spagnolo 'As', Eusebio Di Francesco ha parlato del debutto in Champions contro il Real Madrid: "Sono forti anche senza Ronaldo, lo dicono i numeri nelle prime giornate. Hanno molti leader in squadra, commettono pochissimi errori".

Nonostante le tre Champions consecutive, l'ex tecnico del Sassuolo è sicuro: "Hanno ancora fame di vittorie, hanno la mentalità vincente come la Juventus. Hanno il desiderio di aggrapparsi a ogni trofeo,a ogni partita, mi piace questo".

Un giocatore in particolare piace a Di Francesco: "Asensio vincerà sicuramente il Pallone d'Oro. Ne sono convinto. Mi piacerebbe averlo in squadra per la sua età, la qualità che sta mostrando, la capacità di adattarsi e per il suo talento".

SPORTAL.IT | 18-09-2018 12:50