Di Francesco-Sampdoria, si tratta

Trattativa in salita quella tra la Sampdoria ed Eusebio Di Francesco, il quale avrebbe chiesto un biennale da due milioni a stagione per sedersi sulla panchina blucerchiata. Resta sempre l'ipotesi Stefano Pioli, con cui il club ligure avrebbe già raggiunto un accordo per due anni di contratto a 1,2 milioni a stagione. Ieri ci sarebbe stato un incontro tra Di Francesco e il presidente, Massimo Ferrero. Il mister vorrebbe anche garanzie tecniche per accettare la proposta.

Adesso sarebbe in agenda l'ultimo vertice nelle prossime ore tra il ds Carlo Osti e Di Francesco, in quell'occasione si attende la risposta dell'ex allenatore della Roma anche se sembra difficile arrivare ad un accordo. Intanto potrebbero rientrare alla Samp dopo un solo anno i dirigenti Daniele Pradè e Riccardo Pecini che nell'ultima stagione erano all'Udinese e all'Empoli: affiancherebbero Osti nelle operazioni di mercato. Lo riporta l'Ansa.

