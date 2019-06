Di Francesco: "Sarà una Sampdoria brillante"

Il neo tecnico della Sampdoria Eusebio Di Francesco si è presentato ai microfoni del sito ufficiale dei doriani: "Sono felicissimo di aver scelto la Samp perché penso di poter lavorare in una determinata maniera. Ho scelto questa squadra per la sua tradizione. Posso far crescere i giovani e ho visto grande entusiasmo da parte di tutti i dirigenti".

"Credo che professionalmente bisogna sempre sentirsi integrati e io qui già mi sento integrato. Da questa stagione mi aspetto un grande miglioramento, poi le partite vanno giocate e le stagioni bisogna viverle. Voglio una squadra brillante, viva, competitiva. La Samp ha già questo dna, io devo solo lavorare sulle mie idee".

SPORTAL.IT | 28-06-2019 14:04