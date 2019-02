Di Francesco: "Sarri? Non ha senso"

Eusebio Di Francesco alla vigilia della partita contro il Frosinone ha parlato delle voci sulla panchina della Roma: "Sono storie senza senso. Io penso al Frosinone. È un ambiente che destabilizza, ma il mio referente è Monchi e il resto sono chiacchiere. Magari per qualcuno è comodo parlare di altre cose oltre al calcio, ma a me interessa solo il Frosinone".

Su Zaniolo, che forse riposa: "Non possiamo pretendere che giochi tutte le gare ad un determinato livello, è probabile che possa partire dalla panchina. Lui e gli arbitri? Se gli parlassi solo per difenderlo gli creerei alibi. A volte non deve andare a terra, è vero, ma altre volte non è stato tutelato. Non dico che è preso di mira, ma certamente gli avrebbero dovuto dare qualche fallo in più".

Pastore: "Ovviamente non può essere contento di giocare poco, ma sono davvero felice di come si sta allenando. Spesso resta anche più degli altri in campo, domani potrebbe essere della partita".

SPORTAL.IT | 22-02-2019 16:05