Di Francesco scommette su Schick

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato a margine della sfida contro l'Udinese: "A parte qualche infortunato di lungo termine stiamo abbastanza bene dopo le nazionali, ma dobbiamo stare attenti all'Udinese perché me l'aspetto agguerrita, con grande fisicità. Non meritavano di perdere contro Milan ed Empoli, ma conosco bene anche Nicola e so che è molto bravo a preparare le partite e sicuramente la starà preparando per farci giocare male".

La prossima settimana c'è il Real Madrid: "Tutti stanno pensando al Real, ma per me la più importante delle tre sfide è questa contro l'Udinese. La squadra deve capire che la partita va affrontata nel modo giusto, abbiamo sempre avuto tanti nazionali e non dev'essere un alibi. Sarà dura dal punto di vista fisico e lo sappiamo, ma la stiamo preparando in questo senso".

Schick: "Contro l'Udinese partirà titolare e questo vi fa capire molte cose. Sta crescendo e ha una grande voglia di venire fuori. Spero possa continuare a fare bene e il gol fatto con la Repubblica Ceca è stato importante dal punto di vista mentale. Sta lavorando molto, prima di tutto su se stesso".

SPORTAL.IT | 23-11-2018 13:25