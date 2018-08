Di Francesco: "Siamo tanti e forti"

Eusebio Di Francesco commenta compiaciuto il mercato della Roma: "Non svelerò la formazione con il Torino, e se ho ancora qualche dubbio è un bene. Meno male che sono in difficoltà nelle scelte, vuol dire che abbiamo messo dentro tanti giocatori. A me piace preparare le partite avendo qualche dubbio, non mi piace avere tante certezze".

"Rosa più forte rispetto allo scorso anno? Lo vedremo col tempo, parlarne adesso sarebbe inopportuno. Sono andati via giocatori importanti, magari è saltata qualche operazione che avremmo voluto, ma nell'insieme generale sono soddisfatto. La rosa poi potrebbe essere ulteriormente sfoltita visto che abbiamo davvero tanti giocatori. Olsen? Non è facile sostituire Alisson ma ha dimostrato di avere qualità importanti al Mondiale, domani sarà titolare", ha spiegato in conferenza stampa.

SPORTAL.IT | 18-08-2018 14:45