Di Francesco sotto i ferri, sollievo per Florenzi

L’immagine ha subito fatto il giro del web ed è stata oggetto di domande inevitabili nel post-partita. Dopo il 3-3 di Manolas contro l’Atalanta, Eusebio Di Francesco ha colpito la panchina della Roma con un pugno piuttosto forte, frutto della rabbia per l’andamento del primo tempo e della tensione accumulata. Lo scatto d’ira è però costato al tecnico giallorosso la frattura del quinto metatarso della mano sinistra, ricomposta in mattinata a “Villa Stuart”, disavventura che non impedirà al tecnico di dirigere le prime sedute di allenamento verso il delicato anticipo di venerdì contro il Milan.

Chi a Villa Stuart c’è già stato anche troppe volte e fortunatamente non dovrà tornarci sarà Alessandro Florenzi, uscito dal campo poco dopo aver segnato il gol che aveva riaperto la partita. Un dolore al ginocchio aveva fatto temere il peggio per l’esterno costretto a perdere l'intera stagione 2016-2017 a causa di una doppia rottura del crociato, ma gli esami hanno evidenziato solo un trauma distrattivo: nessuna lesione, ma niente Milan e niente Nazionale. Rientro previsto dopo la sosta.

SPORTAL.IT | 28-08-2018 12:05