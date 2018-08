Di Francesco striglia Pastore: 'Deve crescere'

Eusebio Di Francesco striglia i suoi dopo la beffarda sconfitta della Roma nel finale della sfida di San Siro contro il Milan.

"Abbiamo avuto una grossa ingenuità, perché eravamo in linea – ha osservato il tecnico giallorosso in conferenza stampa -. Va aggiunto però che anche nel primo tempo avevamo sofferto, in generale abbiamo espresso meno rispetto alle nostre potenzialità".

"Il Milan non mi ha sorpreso, sapevo che avrebbe affrontato la partita in questo modo. Ma non è stato decisivo il finale, visto che anche noi abbiamo avuto un'occasione con Dzeko", ha poi spiegato il tecnico di origine abruzzese, che ha voluto dire la sua anche su Javier Pastore, piuttosto opaco in quel dello stadio Meazza: "Deve crescere dal punto di vista fisico e della continuità. Oggi non è stato brillantissimo, ma in quel ruolo riesce a dare un po' di più con le sue qualità".

SPORTAL.IT | 01-09-2018 00:00