Di Francesco: "Strootman mi ha chiesto di andare via"

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco in conferenza stampa ha parlato alla vigilia del match contro il Milan: "In questo ambiente si è sempre sotto esame, spesso si fanno critiche che non esistono. Contro il Milan comunque mi aspetto una grande risposta e possiamo anche cambiare modulo".

"Siamo un po' rammaricati per come è andata la partita con l'Atalanta, ma sollevati per la ripresa. Abbiamo rischiato di vincerla, ma alla fine è un punto guadagnato".

L'addio di Strootman: "Ho parlato col giocatore e ci siamo salutati, aveva il desiderio di una nuova esperienza. Nella Roma voglio giocatori che hanno il desiderio di vestire questa maglia. Kevin ha giocato fino all'ultima partita".

SPORTAL.IT | 30-08-2018 13:55