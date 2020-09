Di Francesco su Nainggolan: "Gli ho detto arrivederci"

Chiusa l’annata in prestito vissuta al Cagliari, per Radja Nainggolan è arrivato il momento di fare ritorno all’Inter.

Il centrocampista belga, dodici mesi fa non rientrava nei piani di Antonio Conte e quindi ha deciso di ripartire da quella squadra nella quale aveva già militato per cinque stagioni e con la quale si era imposto come uno dei giocatori più importanti dell’intera Serie A.

Le cose adesso potrebbero essere cambiate, tanto che si parla di un Ninja che potrebbe anche restare a Milano per provare a dire la sua in nerazzurro, tuttavia a Cagliari c’è già chi spera in un suo secondo ritorno in rossoblù.

Eusebio Di Francesco, dopo un’amichevole giocata con l’Olbia, ha ammesso di essere più che pronto ad accogliere di nuovo Nainggolan. “A Radja ho detto arrivederci, perché la mia e la sua volontà è quella di ritrovarsi a breve. Detto questo, sappiamo che non sarà facile, perché ci sono sempre delle logiche di mercato”.

OMNISPORT | 04-09-2020 21:00