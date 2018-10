Di Francesco tiene in sospeso Schick

La Roma ha ripreso a veleggiare dopo la crisi ma Patrik Schick ancora non decolla. In conferenza stampa il suo tecnico Eusebio Di Francesco commenta così le difficoltà dell'attaccante ceco: "Schick ha alternato cose buone a cose meno buone, sono convinto delle sue qualità, adesso come centravanti cerco di sfruttare la vena che ha avuto martedì Edin".

Ora c'è l'Empoli: "Il banco di prova è tutti i giorni, non dobbiamo mai smettere di dimostrare la nostra crescita. E’ un test importante, con una squadra in salute che avrebbe meritato di più per come gioca e per quello che ha dimostrato. Ha un insieme di dati che fa pensare che è una squadra importante, bisogna far i complimenti ad Andreazzoli".

L'Italia scatenata in Champions: "Qualche passo in avanti lo stiamo facendo per quanto riguarda la mentalità, ma non dobbiamo esaltarci troppo. C'è un segnale di crescita in Europa per i club italiani, ma ora dobbiamo dare continuità perché è fondamentale".

SPORTAL.IT | 05-10-2018 14:45