Di Francesco: "Trattativa in corso per Strootman"

Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, affronta l'argomento Kevin Strootman.

Il centrocampista olandese, secondo quanto riporta Sky Sport, avrebbe accettato l'offerta del'Olympique Marsiglia per un contratto da 4,5 milioni l'anno.

Ecco le parole dell'ex allenatore del Sassuolo: "C’è una trattativa in corso per Strootman, se convocarlo o meno è una valutazione che farò oggi quando lo vedrò e capirò la sua condizione psicologica. Sapete come la penso su queste cose, per me sarà convocato come ho fatto con Dzeko, dopo l’allenamento capirò".

SPORTAL.IT | 26-08-2018 15:30