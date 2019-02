Di Francesco trattiene il fiato per Manolas

La Roma si salva all’ultimo secondo di recupero a Frosinone, evitando un 2-2 che avrebbe avuto conseguenze devastanti sulla classifica, nella corsa al quarto posto, e sul morale in vista delle partite contro Lazio e Porto.

Ovvio però che il morale di Eusebio Di Francesco non sia alle stelle: “Riusciamo sempre a complicarci la vita con disattenzione assurde – le parole del tecnico abruzzese a 'Sky Sport' – Nessuna partita è facile, le altre sono sempre pronte a dare il massimo perché hanno delle stagioni da salvare. Abbiamo regalato il primo gol e commesso troppi errori tecnici: avrà influito il vento, ma non possiamo permettercelo".

Un appunto anche sulla direzione arbitrale: "Manganiello non mi porta molto bene, non ha fischiato un fallo al limite evidente su Pellegrini, ma sono più arrabbiato per i cali di tensione".

Di Francesco fa poi il punto sulle condizioni di Manolas e commenta la papera di Olsen sul primo gol del Frosinone: "Manolas ha subìto un colpo che gli ha fatto girare la caviglia, ancora non posso rispondere con certezza, valuteremo nelle prossime ore con gli esami del caso. C'era molto vento e questo non ha aiutato, ma la mano doveva spingere più in esterno e invece lui l'ha ribattuta verso il centro, ma dopo si è ripreso e ha fatto delle buone parate".



SPORTAL.IT | 23-02-2019 23:20