Di Francesco: "Zaniolo sia determinato e cattivo"

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato alla vigilia del derby contro la Lazio. L'allenatore giallorosso non nasconde di aspettarsi molto da Zaniolo: "Lui non deve essere tanto tranquillo, deve essere concentrato, determinato e cattivo come negli allenamenti. Non vado a caricare la gara nei suoi confronti, sarà uno dei protagonisti, ma lasciamolo tranquillo in questo senso".

El Shaarawy: "E’ un giocatore importante come tanti, non può giocare da solo, deve giocare di squadra ed è quello che sta facendo meglio. E’ uno di quei calciatori che ha alzato la sua qualità ed ha alzato la continuità. Ma non basta, deve continuare con il suo miglioramento".

"Dal punto di vista mentale hanno tutti voglia di partecipare a questo grande match, unico per tutti. Hanno fatto una grande settimana di lavoro, che ci ha permesso di toccare situazioni che dobbiamo migliorare”.

"Che non si può dire come andrà. Di fronte troveremo una squadra abile a ribaltare nelle transizioni la partita, per quello sarà una partita difficile come è sempre stata nei derby, con una squadra che ha tante qualità ed un calciatore come Correa molto bravo nell’uno contro uno e capace di determinare tante situazioni a favore della propria squadra quando è in giornata".

SPORTAL.IT | 01-03-2019 15:50