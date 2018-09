Di Francesco: "Zitti e pedalare"

La Roma perde anche a Bologna e aggrava la sua crisi. Eusebio Di Francesco non si nasconde: "Tocca a me trovare soluzioni e non ci sono. Questa squadra ha poca solidità difensiva e questo ci sta portando a fare diverse figuracce. Tutti in discussione? E' giusto. I dati di oggi ci condannano, mi condannano, e quindi dobbiamo solo stare zitti e pedalare".

"Crisi di risultati e di gioco? Tutti parlano quando il lavoro paga, ma penso che tutti gli allenatori cercano di lavorare, compreso me. Io devo trovare le soluzioni internamente e non ci sono riuscito".

"Se non concretizzi le occasioni vuol dire che manca qualcosina. Non sono abituato a cercare alibi.Un contrasto non è una questione tattica ma di cattiveria e voglia, è una cosa che i giocatori hanno dentro. Quando hai sette partite in sei giorni è impossibile far giocare sempre gli stessi, anche l'anno scorso ne cambiavo 5-6 a partita ed i risultati arrivavano perché andavamo tutti nelle stessa direzione".

SPORTAL.IT | 23-09-2018 18:25