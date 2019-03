Di Gennaro: Ecco perché non rischierei Cr7 con l'Ajax

Il mondo Juve è in ansia per Cristiano Ronaldo: ce la farà il portoghese a rientrare in tempo per la doppia sfida di Champions League contro l’Ajax, dopo l’infortunio rimediato in nazionale nel match contro la Serbia? C’è però chi invita alla prudenza. Anticipare il rientro, forzare i tempi per vedere in campo Cr7 potrebbe essere controproducente.

Il consiglio – Ne è convinto, in particolare, Antonio Di Gennaro. L’ex regista del Verona e della nazionale, oggi opinionista Rai, durante una puntata di MC Sport Live Show dà un consiglio ad Allegri in vista della Champions: “Sui problemi muscolari bisognerebbe andarci molto cauti. Io, ad esempio, non lo rischierei nella partita d’andata con l‘Ajax. Sui problemi muscolari bisogna stare attenti, le conseguenze di una eventuale ricaduta potrebbero essere molto pesanti”.

Opinione condivisa – Quella di Di Gennaro non è una presa di posizione isolata nel mondo dell’opinionismo sportivo. Altri commentatori e tecnici hanno ribadito la convinzione che il portoghese, soprattutto se a mezzo servizio, non vada rischiato in un confronto che la Juventus può far suo con ragionevole tranquillità. È il caso, giusto per fare un esempio, di Mario Sconcerti che ha recentemente ribadito: “La Juve può battere l’Ajax anche senza Ronaldo”.

SPORTEVAI | 28-03-2019 10:11