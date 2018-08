Di Gennaro fa già sognare Salerno

Arrivato nella sede del mercato per firmare con il Parma e quindi restare in Serie A, Davide Di Gennaro si è ritrovato in B, “dirottato” dalla Lazio alla Salernitana.

Il regista scuola Milan, reduce da un anno da spettatore a Roma, ha accettato di buon grado, commentando con entusiasmo il trasferimento sul profilo twitter ufficiale del club granata prima di mettersi a disposizione di Colantuono in vista dell'inizio del campionato: "Ringrazio la Proprietà per avermi dato la possibilità di vestire la maglia granata – le parole dell'ex Vicenza – Ho scelto personalmente la Salernitana, ci tenevo fortemente perché credo molto nelle persone e nel progetto che mi ha illustrato il Direttore Fabiani. Arrivo con grande entusiasmo portando la mia esperienza e con la voglia di dare il massimo per questa maglia, ho avuto diverse proposte da squadre di categoria superiore, ma avevo bisogno di nuovi stimoli e dopo l’annata passata sentivo il bisogno di sentirmi di nuovo protagonista e credo che Salerno possa darmi tutto questo".

SPORTAL.IT | 17-08-2018 23:25