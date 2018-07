Di Giannantonio: "Diamo la svolta"

Ricomincia da Brno la marcia del Team Del Conca Gresini Moto3 con Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio che già scalpitano per questo decimo appuntamento del campionato del mondo della classe cadetta.

Jorge Martin, con due vittorie consecutive e cinque totali in quest’annata, proverà ad allungare la striscia positiva e la leadership mondiale (attualmente sono 7 i punti di vantaggio su Bezzecchi). Qui lo scorso anno anno lo spagnolo non scese in pista a causa della grave lesione rimediata in Germania, ma in passato il numero 88 ha già dato prova di apprezzare le curve ceche.

Fabio Di Giannantonio proverà a recuperare la terza posizione nella classifica mondiale (persa a causa del primo zero stagionale al Sachsenring), puntando al massimo risultato, più volte sfiorato nel 2018 e ancora da mettere a referto.

"Sono bello carico per Brno e sto lavorando tantissimo per arrivare il più preparato e leggero possibile soprattutto in vista del ‘salitone’ di Brno. E’ ora di dare una svolta a questo campionato e arriviamo con più voglia che mai dopo una pausa corta, ma che mi è sembrata lunghissima. Siamo pronti" ha assicurato il centauro romano.

SPORTAL.IT | 31-07-2018 10:05