Di Giannantonio: "Più vicini ai primi"

Anche il rookie in Moto2 Fabio Di Giannantonio ha finito l’ultimo test prestagionale con il sorriso dimostrando ingenti miglioramenti ed il feeling con la moto e con il team in costante crescita. Diciannovesima la sua posizione nella classifica combinata dei tre giorni con il tempo di 1’59.407 a quattro decimi dalla top ten.

"Tre giorni di test più che positivi – ha detto il centauro Speed Up -. Siamo stati più vicini ai primi grazie ai progressi che abbiamo fatto di sessione in sessione dopo varie modifiche e prove in cui abbiamo capito la direzione da prendere. La moto mi piace sempre di più, mi sto adattando moltissimo alla guida di una moto2 e quindi siamo soddisfatti dei passi fatti finora. Ovviamente siamo un po’ lontani dai primi, anche come passo gara, ma non siamo troppo preoccupati perché abbiamo tutto il tempo e la voglia di migliorare!".

SPORTAL.IT | 05-03-2019 13:45