Di Giannantonio resta in ospedale

Fabio Di Giannantonio trascorrerà la notte in ospedale per precauzione a Motegi dopo la brutta caduta nella gara di Moto3.

Gli esami hanno scongiurato conseguenze fisiche importanti per il pilota Del Conca Gresini, che non ha alcuna memoria dell’incidente. In Australia ci sarà: si metterà in viaggio martedì per Phillip Island.

Il pilota è stato trasportato in elicottero dalla pista all'Ospedale Universitario di Dokkyo, dove una TAC ha fortunatamente scongiurato conseguenze più serie.

SPORTAL.IT | 21-10-2018 11:20