Di Giannantonio: "Sempre a un passo"

Come spesso accade al Mugello, l'uscita dall'ultima curva ha deciso l'ordine d'arrivo: Bezzecchi attaccando Di Giannantonio lo ha di fatto tagliato fuori dalla corsa per la vittoria nel Gran premio d'Italia delle Moto3, mentre Martin in testa ha tenuto duro tagliando il traguardo con 19 millesimi di vantaggio su Bezzecchi e con 49 sul suo compagno di box.

"E' sempre bello stare sul podio del Mugello, però è anche vero che siamo al terzo podio consecutivo qui, sempre ad un passo dalla vittoria e ancora una volta rimane così, ad un passo – ha detto il romano -. L'idea era seguire Jorge fino all'ultima curva, ma il sorpasso di Bezzecchi ci ha tolto praticamente tutta la scia e a quel punto era impossibile provarci. Un grazie enorme alla squadra e a chi mi sta vicino perché stiamo crescendo e sono sicuro che la vittoria arriverà".

SPORTAL.IT | 03-06-2018 16:05