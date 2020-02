Di Giannantonio torna da Jerez soddisfatto

Con la nona ed ultima sessione, il Beta Tools Speed Up team lascia Jerez con buone sensazioni ed i giusti presupposti per fare bene.

Nella tre-giorni di test ufficiale Jorge Navarro è settimo nella classifica combinata con Di Giannantonio alle spalle, entrambi soddisfatti assieme alle loro squadre del lavoro svolto e dei progressi raggiunti.

"Sono contento di com’è andata perché non ero al 100% fisicamente a causa dell’influenza riscontrata la scorsa settimana – ha detto il romano -. Infatti durante il primo ed il secondo giorno ne ho risentito parecchio, mentre oggi è stato il primo giorno in cui finalmente stavo quasi bene. Nonostante ciò abbiamo fatto un ottimo lavoro perché il feeling con la moto è incredibile. Abbiamo lavorato sui dettagli in particolare sulle curve veloci, sulla stabilità della gomma anteriore provando anche le gomme nuove. Complessivamente son contento davvero, mi è mancato solo fare una simulazione di gara appunto perché non sono ancora al massimo della forma, ma sappiamo d’aver margine di miglioramento da poter sfruttare in Qatar".

SPORTAL.IT | 21-02-2020 23:05