Dopo il 3-0 al Milan in Europa League, il portiere spiega le differenze tra Italia e Inghilterra e torna sulle critiche ricevute alla Juventus: "Non cambia nulla"

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Mentre la Juventus ha rischiato grosso anche contro il Rennes, incassando altri due gol dopo i tre subiti dalla Lazio, Di Gregorio ha trascorso una serata tranquilla in Bournemouth-Milan. La notte europea è quella della rivincita per il portiere che i bianconeri hanno bocciato dopo gli errori commessi nella scorsa stagione. Seconda presenza da titolare con le Cherries e altrettanti clean sheet: sarà pure una riserva, ma quando gioca la porta è al sicuro. Dopo il 3-0 ai rossoneri, ‘DiGre’ si è tolto più di un sassolino dalle scarpe, lanciando una frecciata al Milan e riservando critiche all’Italia.

Di Gregorio, serata da spettatore contro il Milan

Per il Milan è stata una sconfitta senza appello al Vitality Stadium. Nella terza giornata di Europa League il Bournemouth ha dominato contro l’undici di Amorim, che ha visto naufragare il suo progetto tattico anche per gli errori individuali di De Winter e Maignan. Così Di Gregorio non ha corso alcun rischio, poiché dai rossoneri non sono arrivati pericoli.

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E ai microfoni di Sky gli è scappata una battutina che sa tanto di stoccata al Diavolo: “Ho sentito un po’ di freddo, ma il merito è dei miei compagni”. Riserva di Petrovic, l’ex Monza è alla seconda gara dal primo minuto con il club inglese. L’esordio era arrivato in EFL Cup a inizio settembre contro il Lincoln City: in entrambe le circostanze il 29enne è riuscito a mantenere inviolata la porta.

Le critiche all’Italia dopo l’addio alla Juventus

Alla Juventus non ha fatto bene. Ma è anche vero che il portiere milanese è stato costantemente bersaglio di critiche feroci da parte dei tifosi. Insomma, in estate l’addio era diventato inevitabile. Di Gregorio si è soffermato sulle differenze tra il calcio inglese e quello italiano, spiegando come si sta trovando nella nuova esperienza: “Per me è stato un cambio importante, ma non mi manca niente. Mi sto trovando molto bene qui. In Inghilterra si gioca con le proprie idee, l’intensità è molto diversa rispetto all’Italia ed è un aspetto che porta ad avere delle partite molto più aperte”. Poi è tornato sulle critiche ricevute durante la sua esperienza in bianconero: “Anche se sono qui vedo qualcosa, dispiace che non cambi nulla e che non ci siano miglioramenti. Ma questo è il calcio e bisogna stare al gioco”.

Il futuro di Di Gregorio è di nuovo in Serie A: il piano della Juve

Sollecitato da Giancarlo Marocchi su un suo possibile passaggio al Bologna, il portiere di Milano ha glissato, sottolineando come il fatto di aver lavorato con Palladino “non significa niente”. Ma proprio il capoluogo emiliano potrebbe essere la sua prossima destinazione se il Bournemouth non dovesse esercitare il diritto di riscatto previsto dall’accordo con la Juventus, fissato a poco meno di 13 milioni di euro.

I bianconeri, infatti, guardano con interesse ad Antonio Raimondo, attaccante di proprietà del Bologna e attualmente in prestito al Frosinone per la seconda stagione di fila, dove è diventato capocannoniere della Serie A. Chissà che DiGre non si riveli la carta giusta per arrivare all’attaccante dell’Under 21 che Mancini ha intenzione di promuovere nella Nazionale maggiore già in occasione dei prossimi impegni di novembre.