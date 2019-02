Di Livio bacchetta la Juventus sul mercato di gennaio

Un mercato di gennaio non certo da protagonista assoluta per la Juventus (del resto fare meglio di quello estivo dove è arrivato Cristiano Ronaldo era oggettivamente impossibile) che si è comunque mossa per tappare la falla che si è andata a creare nel pacchetto arretrato, dove gli infortuni rischiano di condizionare il cammino della truppa di Allegri. Un grande ex bianconero però ha bacchettato la dirigenza per come ha gestito il caso legato al marocchino Benatia.

L’intervista – Angelo Di Livio infatti, in una intervista al Corriere di Torino si è detto sorpreso da come la società si sia lasciata scappare il calciatore che indossava la maglia numero 4. Nell’intervista si legge testualmente: “Benatia si doveva gestire meglio. La Juve ha già giocato tantissime partite, dovendo gestire anche tanti infortuni. C’erano i margini per una rotazione più ampia, se Benatia fosse stato maggiormente coinvolto non avrebbe chiesto la cessione. A volte i giocatori importanti vanno anche coccolati, Chiellini e Bonucci non si discutono ma la Juve è talmente forte che avrebbe potuto farli rifiatare senza nessun problema”.

L’emergenza – Indubbiamente il punto di vista di Di Livio è condivisibile, molti addetti ai lavori hanno criticato la scelta di far andare via Benatia, anche se curiosamente proprio colui che ha preso il suo posto, ovvero Martin Caceres (arrivato dalla Lazio e anche lui con una passata esperienza in bianconero), dovrebbe giocare dal primo minuto nella partita di campionato in programma stasera alle ore 20.30 allo Juventus Stadium contro il Parma. Insomma un vero e proprio scherzo del destino.

SPORTEVAI | 02-02-2019 10:27