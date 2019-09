Di Livio bacchetta Sarri: “Con un bianconero sta rischiando”

Oltre all’infortunio di Giorgio Chiellini, la rosa extra-large sembra essere il vero problema della Juventus in questa prima fase della stagione. Dover gestire tanti campioni non è l’aspetto che Maurizio Sarri ama di più del proprio lavoro e il caso Emre Can ha già dimostrato che anche in una società che cura nei minimi particolari la propria immagine e la comunicazione qualcosa può sfuggire. Anche sul piano tecnico, però, il modo in cui Sarri sta utilizzando le tante opzioni a sua disposizione non convince tutti.

“E MARIO?” L’ex bianconero Angelo Di Livio ritiene ad esempio che Sarri abbia rinunciato troppo presto ad un giocatore che nelle ultime stagioni è stato assolutamente vitale per la Juventus. “Sarri ha dovuto gestire subito questa grande abbondanza – ha dichiarato Di Livio alla Gazzetta dello Sport -: non è facile! Penso, ad esempio, che sia un azzardo rinunciare così a Mandzukic, ma il tempo dirà chi avrà avuto ragione”. Il croato, d’altra parte, non ha quelle caratteristiche tecniche che Sarri richiede ai suoi attaccanti: controllo e agilità negli spazi stretti sono fondamentali per riproporre il bel gioco che l’allenatore toscano ha costruito al Napoli. Ma anche sull’idea di bel gioco l’opinione di Di Livio non incontra il credo “sarrista”. “Resto dell’idea che il gioco migliore ce l’abbia chi vince e anche la Juve di Sarri ha tutto per continuare a farlo”, ha spiegato l’ex centrocampista bianconero.

ESEMPIO CR7. Di Livio ha poi elogiato Cristiano Ronaldo, sottolineando che dopo una stagione di adattamento il portoghese potrebbe esplodere definitivamente nel suo secondo anno in serie A. Inoltre ha ricordato che CR7 dovrebbe essere un riferimento per i giovani calciatori. “Dovrebbero imparare da lui: ad esempio, certi giovani che si sentono già arrivati e che, con tutto il rispetto, prenderei a badilate…”.

SPORTEVAI | 13-09-2019 10:42