Di Livio: La Juventus non è da scudetto, sorpresa Milan, Como e Atalanta fuori dalla Champions ESCLUSIVA

Per l'ex ala bianconera il Napoli, nonostante l'infortunio di Lukaku, resta favorito per il titolo davanti all'Inter, fiducia in Gasperini alla Roma

Lo rivedremo in Dribbling, in onda ogni sabato dalle 18 alle 19 su Rai2, e il lunedì sera nella rubrica dedicata alla Lega Pro “Ci siamo”: Angelo Di Livio da anni è uno dei talent calcistici della Rai e sta scaldando i motori in vista della stagione alle porte. Intervistato in esclusiva da Virgilio Sport l’ex esterno della Juventus ipotizza la sua griglia del campionato che sta per partire.

Di Livio, a oggi – mercato permettendo – quale squadra le piace di più?

“Io continuo a vedere il Napoli favorito, anche dopo l’infortunio di Lukaku. Conte ha una squadra completa in ogni reparto, quadrata, con cambi e alternative per essere competitiva su tutti i fronti e qualcuno ancora arriverà da qui a settembre”.

Dalla sua Juventus si aspettava di più?

“Sì, sono sincero. Mi sarei aspettato qualche acquisto più di livello, di carattere. David non mi dispiace ma forse non basta. La nota positiva è il ritorno di Bremer che può rimettere a posto la difesa. Non inserireri per ora la Juve tra le candidate allo scudetto ma starà là in agguato. Vlahovic? Situazione indecifrabile, se rimane deve rimanere con la testa giusta, se è triste come negli ultimi tempi non può essere utile”.

Il Milan sembra un po’ una scommessa…

“Io invece credo che farà un grande campionato, Allegri lo conosciamo, poi non ha le coppe. Conosco anche Boniface, se dovesse arrivare lui non è male, aspettiamo di vederlo giocare, sui rossoneri io ci punto”.

E l’Inter? Di fatto al momento ha preso solo Bonny in più rispetto alla rosa dello scorso anno…

“L’Inter la devi mettere per forza tra le favorite, l’ossatura è forte e la voglia di rivalsa tanta, i buoni giocatori già li avevano”.

C’è grande curiosità per vedere all’opera il Como di Fabregas, rivelazione già la scorsa stagione…

“Sento dire che può entrare in Champions, per me no anche se resta una bella realtà”.

Dalla Champions rischia di rimaner fuori l’Atalanta di Juric…

“Sì, senza Gasperini perde molto, secondo me inizierà una fase calante, ha venduto anche Retegui e perderà Lookman”.

A proposito di Gasperini, sta iniziando a perdere già la pazienza a Roma…

“Il mercato lo conosciamo, oggi ti sparano 35 milioni per vendere un giocatore qualsiasi, penso che la Roma quest’anno farà un campionato di prospettiva ma bene fa Gasp a farsi sentire dalla società per chiedere rinforzi funzionali al suo gioco”.

