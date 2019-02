Di Marzio sul Milan: ecco come doveva andare

L’ultimo giorno di mercato è stato come sempre quello che ha fatto registrare il maggior numero di movimenti di calciatori in Serie A, ma quasi nessuno delle big. Il Milan ad esempio non ha chiuso per l’esterno che cercava, accontentandosi (si fa per dire) di Paquetà e Piatek, prelevati nelle scorse settimane. L’esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, ha però rivelato che i nomi accostati ai rossoneri proprio poco prima del gong erano veri.

Le idee – “Il Milan non ha voluto prendere tanto per prendere – la rivelazione di Di Marzio – nonostante le tante proposte ricevute. Le idee del Milan erano chiare, Deulofeu, Carrasco e Saint Maximin. Gli sono stati offerti giocatori come Verdi e Defrel ma non rientravano nei piani della società, che se avesse voluto li avrebbe portati a Milanello. Il sogno più grande era Carrasco ma il presidente del Dalian (il club cinese dove milita attualmente Carrasco) aveva ribadito che lo avrebbe ceduto solo a titolo definitivo e questo non ha bloccato solamente l’interesse del Milan ma anche quello di qualsiasi altra squadra”.

Dal Pipita alla Pi-Pa – Niente giorni del condor dunque, ai quali i tifosi milanisti erano abituati ad assistere quando a muovere i fili del mercato della società meneghina era Adriano Galliani. Il lavoro svolto da Leonardo però può comunque dirsi soddisfacente, Paquetà sembra promettere bene e Piatek ha tutte le carte in regola per non far rimpiangere Higuain, anzi, per il momento ha fatto ricredere anche i tifosi che erano scettici sul suo ingaggio. Dal Pipita a Pi-Pa (dalle iniziali di Piatek e Paquetà), ecco la nuova coppia dei sogni rossoneri. Toccherà a Gennaro Gattuso trovare la quadra vincente per permettere ai rossoneri di continuare a inseguire il sogno Champions League e la rincorsa alla Coppa Italia.

SPORTEVAI | 01-02-2019 10:40