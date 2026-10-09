Di Natale esalta Baldini e attacca la Serie A: “Troppi stranieri, così perdiamo i nostri talenti”. Poi la stoccata al Milan su Camarda

L'ex bomber di Empoli, Udinese e Nazionale, ha espresso parole di elogio per il commissario tecnico dell'Under 21 e tirato le orecchie agli allenatori e dirigenti della Serie A

Il 6-2 rifilato alla Polonia nell’ultima gara del Girone valevole per la qualificazione all’Europeo di categoria è solo l’ultima dimostrazione del grande lavoro svolto da Silvio Baldini con la nazionale italiana U21. Una nazionale che piace – e non poco – anche a un bomber di razza come Antonio Di Natale, discepolo in un certo senso del ct degli azzurrini e intervenuto sulle colonne virtuali de La Gazzetta dello Sport per parlare un Under, ma non solo… tra un elogio al tecnico con cui ha condiviso parte della sua carriera da calciatore e una stilettata ai club di A, sempre restii a far esordire e concedere il giusto tempo ai giovani talenti di casa nostra.

Baldini e il problema della Nazionale

“Silvio Baldini è il Pep Guardiola dei giovani per come valorizza i ragazzi”, ha rivelato bomber Antonio Di Natale parlando del commissario tecnico dell’Italia U21. “Hai tempi dell’Empoli andò di Corsi e gli disse di voler puntare sui ragazzi. Ha avuto coraggio, ma arrivammo in Serie A in due stagioni e poi ci salvammo. Lo stesso coraggio dovrebbero metterlo gli allenatori della Serie A oggi, invece, vedo partite con troppi stranieri di medio-basso livello, che tolgono spazio ai ragazzi di casa nostra. Poi è ovvio che non vai al Mondiale…”.

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Elogio ad Alvini

“Credo che sia ora di cambiare e di avere più pazienza con i nostri giovani. Il lavoro di Baldini con l’Under deve essere fonte d’ispirazione. Anche perché i giovani sbocciano solo se hanno spazio per esprimersi e divertirsi. Avremo nuovi Totti, Del Piero e Di Natale solo dando occasioni ai giovani. In tal senso, Alvini a Frosinone sta facendo benissimo. Palmisani non sarebbe mai stato accostato ai top club come la Juve se non avessero avuto la forza di farlo giocare. Non c’è da generalizzare, ma il concetto è tutto lì”.

Il consiglio al Milan su Camarda: “Fai come l’Inter con Pio”

Infine, l’appunto al Milan nella gestione di un talento come quello di Francesco Camarda, fin qui impiegato con il contagocce da Ruben Amorim. Un affondo che parte dal confronto con l’Inter: “Vedo l’Inter che ha dato fiducia Pio Esposito, che arrivava dalla Serie B e ora è il centravanti della Nazionale. Mi piacerebbe che anche il Milan facesse lo stesso con Camarda. Lo sta facendo con Cisse, ma deve farlo anche con un giocatore come Camarda”, ha concluso Di Natale.