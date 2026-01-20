Morto Paolo Di Nunno, eroe della storica promozione del Lecco: l’invasione in carrozzina, le accuse ai giocatori e la lite con Lotito

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Paolo Di Nunno, presidente vulcanico che riuscì a riportare il Lecco in serie B dopo 50 anni di assenza: e le sue imprese lo hanno fatto diventare un vero e proprio simbolo

E’ morto all’età di 77 anni Paolo Di Nunno, il presidente capace di riportare il Lecco in serie B dopo un’assenza durata oltre 50 anni. Ma oltre che per la sua impresa sportiva, era conosciuto soprattutto per il suo comportamento a dir poco vulcanico che lo hanno reso un personaggio leggendario in campo ma anche con i suoi interventi ai microfoni.

Il racconto del nipote

A raccontare cosa è successo all’ex presidente che negli ultimi anni ricopriva questa carica alla Baranzatese è stato il nipote che porta il suo stesso nome: “Ero a Barcellona quando ho ricevuto la chiamata di mio padre. Mi ha raccontato che nonno si è sentito male, non respirava più e non sono riusciti a rianimarlo. Mio nonno è stato il numero 1 in assoluto. Il coraggio che ha avuto lui nella vita in pochi possono averlo. E’ rimasto un tifoso del Lecco fino alla fine, quando stava per vendere abbiamo dovuto convincerlo. Non avrebbe mai voluto farlo ma fisicamente non ce la faceva più a ricoprire quella carica”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’invasione in carrozzina

Di Nunno aveva perso una gamba da ragazzino per un incidente con l’aratro ma nonostante i problemi fisici non ha mai avuto problemi a fare tutto quello che voleva. Uno degli episodi più iconici è legato alla famosa invasione di campo in carrozzina quando entrò dirimente sul treno di gioco per protestare contro l’arbitro e per discutere contro i giocatori. E quando un calciatore del Pordenone lo invitò a uscire la sua risposta fu immediata: “Il campo è mio l’ho fatto con i miei soldi”.

Le accuse di scommesse e la lite con Lotito

L’invasione di campo però non è l’unico episodio che ha reso celebre Di Nunno. Nel marzo del 2024 dopo una sconfitta del Lecco contro il Palermo, il presidente andò su tutte le furie al punto di accusare i suoi giocatori di essere coinvolti nel calcio scommesse: “Dei risultati mi interessa poco perché siamo condannati a retrocedere ma ho paura di movimenti strani da parte dei nostri tesserati. Spero che mettano il telefono sotto controllo a tutti”. Famoso o famigerato anche il suo attacco nei confronti di Claudio Lotito: “Fare pace con lui? Come puoi fare pace con una me…a di uomo? Gli ho fatto causa mi ha fregato 700mila euro. Io sono una persona seria invece ho trovato solo pagliacci”. Ma Di Nunno aveva un modo tutto suo di trattare anche con i tifosi e spesso capitava che nel corso delle partite casalinghe prendeva in mano il microfono dello stadio per insultare quanti lo contestavano.