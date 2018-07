Diabaté resta in Italia

Cheick Diabaté potrebbe restare in Italia nella prossima stagione. L'attaccante maliano, che ben ha figurato nei 6 mesi in prestito al Benevento (è di proprietà dell'Osmanlispor), secondo quanto riporta Sky sarebbe stato contattato dall'Empoli, neopromosso in serie A.

Il centravanti 30enne, cercato anche da diverse compagini di Ligue 1, ha segnato 8 reti in 11 presenze nello scorso campionato di serie A, rivelandosi tra i migliori degli Stregoni nell'ultima parte della sfortunata stagione sannita.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 05-07-2018 10:00