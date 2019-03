Diamanti inventa, il Benevento si scioglie

Il peggior Benevento della stagione, nel peggior momento possibile. La squadra di Bucchi cade malamente a Livorno nel posticipo della 27a giornata di Serie B, restando a 43 punti, non riuscendo a sfruttare la sconfitta del Brescia e subendo anzi il controsorpasso del Palermo, che si riporta al secondo posto, che la squadra di Stellone aveva perso solo settimana scorsa, e del Pescara.

Al “Picchi” sorride quindi la squadra di Breda, che fa un altro passo verso la salvezza salendo a 26 punti, gli stessi di Venezia e Foggia.

Giallorossi non pervenuti e sotto di due gol già dopo 30 minuti, per merito di Diamanti: l’ex Nazionale pennella dalla distanza al 18’ e poi mette sulla testa di Gonnelli il pallone del raddoppio. Il Benevento non riesce a reagire e rischia anzi il tracollo sotto i colpi dello stesso Diamanti nel secondo tempo, prima che l’espulsione per doppia ammonizione di Maggio e il palo di Armenteros non chiudessero l’amara serata dei sanniti.

