L’Italia chiude la stagione di Diamond League con la vittoria di una delle sue stelle: Andy Diaz conquista la vittoria nel triplo con un salto da 17,74. Iapichino si difende, Fabbri è stanchissimo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’Italia chiude una stagione di grandi risultati in Diamond League con una vittoria, è quella di Andy Diaz che sempre di più sta diventando uno delle punte (di diamante) appunto della nostra atletica ma anche a livello internazionale. Il saltare si prende il diamante a Bruxelles mentre solo vicina all’impresa ci va Larissa Iapichino. Niente da fare per Leonardo Fabbri arrivato stanco alla fine della stagione e che si deve inchinare al giamaicano Campbell.

Diaz fa poker: il Diamante è ancora suo

Una stagione da sogno per Andy Diaz che si chiude (almeno per il momento) anche con un “Diamante”. Il saltatore azzurro che ha vinto gli Europei con 18,15 arrivava all’appuntamento delle Finals con la voglia di provare a fare ancora meglio. Una serata complicata anche dalle temperature piuttosto fredde a Bruxelles ma Andy non sbaglia neanche in questa occasione: gli basta un primo salto da 17,74 (che vale anche il record del meeting) per battere la concorrenza dell’avversario di sempre Pedro Pichardo e vincendo per la quarta volta in carriera (la terza da italiano) le finali di Diamond. “Sono davvero felice, Pichardo è un grande avversario ed è bello averlo battuto in finale. Mi sento in forma eccezionale, ormai il mio obiettivo è il record del mondo e continuerò a lavorare perché so di poterlo fare”.

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Iapichino a un passo dall’impresa

Larissa Iapichino va a un passo dall’impresa. La fiorentina voleva mettersi il diamante al dito ma deve accontentarsi di un buon secondo posto. Dopo il primo salto a 6,81 è lei a condurre la gara fino a quando non arriva il balzo della statunitense Monae Nichols che si mette al comando con 6,91. Non è la serata ideale sotto il profilo delle condizioni per i salti ma l’azzurra ci prova fino alla fine arrivando solo a cinque centimetri dalla vittoria con il 6,86 al sesto tentativo. Ma dopo il titolo europeo, il secondo posto nelle finali di Diamond League è una conferma importante.

Fabbri si prende sul più bello: doppia beffa di Campbell

Leonardo Fabbri è arrivato al finale di stagione decisamente stanco dopo tantissimi impegni e molte vittorie. Dopo aver detenuto la miglior misura mondiale stagionale praticamente sin dall’inizio, l’azzurro a Bruxelles è costretto a incassare una doppia beffa. L’azzurro, infatti, non trova la sua migliore prestazione mentre ci riesce il giamaicano Rajindra Campbell che conquista la vittoria e il “diamante” con un lancio pazzesco da 23,08 che gli permette di chiudere la stagione in cima al mondo. Niente da fare per l’azzurro che dopo il 22,03 con cui ha aperto la sua gara non è riuscito a migliorare e si è dovuto accontentare del quarto posto finale.

Serata senza grandi soddisfazioni anche per la sprinter Zaynab Dosso che conferma una stagione all’aperto non esultanza. Dopo la vittoria ai Mondiali indoor, ci si aspettava molto dall’azzurra che invece sulla distanza dei 100 ha fatto fatica a trovare prestazioni di livello e anche nelle finali di Bruxelles si deve accontentare dell’ottava posto con il tempo di 11”26. Per lei è il momento di archiviare il 2026 e concentrarsi sulla prossima stagione indoor.