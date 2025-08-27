Diamond League, Furlani beffato per due centimetri. Fabbri flop, Bruni migliora, attesa per Diaz e Iapichino

Prima giornata delle Finali a Zurigo, Mattia secondo alle spalle di Ehammer: ma che peccato! Solo un sesto posto per il campione azzurro del peso, l'astista in crescita.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Prima giornata delle Finali di Diamond League a Zurigo con programma più ricco del previsto: merito (o “colpa”) della pioggia prevista a catinelle per la giornata di giovedì, che ha indotto gli organizzatori ad anticipare alcune prove, spostandole nella suggestiva cornice della Sechselaeutenplatz. E così oltre agli annunciati Mattia Furlani e Leonardo Fabbri, in gara nelll’ultimo atto rispettivamente del salto in lungo e del getto del peso, c’è stato spazio anche per Roberta Bruni, che ha disputato la finale del salto con l’asta. Alla fine il solo Furlani ha centrato il podio, ma con rimpianto: due centimetri più su e sarebbe stato primo, con tanto di “diamantone”.

Furlani, che peccato: battuto d’un soffio da Ehammer

Il giovane saltatore laziale, bronzo olimpico a Parigi, come miglior misura ha raggiunto gli otto metri e 30, saltati al quinto tentativo. In precedenza aveva saltato sette metri e 95, otto metri e due, sette metri e 99 più un nullo. Peccato che l’enfant du pays, lo svizzero Simon Ehammer, abbia fatto meglio di appena due centimetri: otto metri e 32 al terzo salto. L’ultimo, disperato tentativo di Furlani non è andato a buon fine: sette e 92. Un pizzico di amarezza, ma anche la consapevolezza di essere pronto alla sfida dei Mondiali. Alle sue spalle l’australiano Liam Adcock (8.24), i giamaicani Wayne Pinnock (8.15) e Carey McLeod (8.07) e soprattutto il greco Miltiadis Tentoglou (deludente 7.66).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fabbri soltanto sesto: un anno fa aveva vinto il diamante

Delusione anche per Leonardo Fabbri, che difendeva il titolo conquistato l’anno precedente a Bruxelles. Soltanto sesto posto in finale per lui, seppur con una misura tutt’altro che disprezzabile: 21.47. Il problema è che gli altri sono andati fortissimo, a cominciare da Joe Kovacs, lo statunitense che ha battuto tutti lanciando a 22.46. Secondo posto per l’altro americano, Payton Otterdahl, con 22.07. Terza posizione, invece, per il giamaicano Rajindra Campbell con 21.87. Vincendo la Diamond League Kovacs ha centrato il pass per Tokyo e messo nei guai il selezionatore USA: chi sceglierà tra lui e Ryan Crouser, ammesso tramite wild card ma a sua volta tagliato per non aver passato i Trials di Eugene? Solo uno dei due potrà andare ai Mondiali.

Salto con l’asta: anche Bruni chiude sesta, ma si migliora

Sesto posto anche per Roberta Bruni, che comunque può sorridere per essere tornata competitiva in pedana a due mesi di distanza dall’infortunio rimediato a Parigi. La 31enne romana, primatista italiana di salto con l’asta, ha chiuso coi 4.45 saltati al primo tentativo, fallendo poi le tre chance a quota 4.55. Notevole il passo avanti rispetto a Bruxelles, dove si era fermata a 4.24. A imporsi è stata la statunitense Katie Moon con la misura di 4.82. Alle sue spalle la connazionale Sandi Norris con 4.75, terza l’altra americana Emily Grove (sempre 4.75, ma con un errore in più rispetto a Norris).

Diamond League, speranze azzurre riposte in Diaz e Iapichino

Giovedì la seconda e ultima giornata delle Finals, quella in programma allo stadio. Cinque gli italiani protagonisti. Il primo a scendere in pista, anzi in pedana, sarà Marco Fassinotti alle 17.53 nella finale del salto in alto. Alle 18.19 tocca a una delle punte di diamante della spedizione azzurra, Andy Diaz, in gara nella finale del triplo e a caccia del diamante. Alle 19.40 toccherà a Marta Zenoni, di scena nella finale dei 1500 femminili, mentre alle 20.35 spazio ad Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli. Gran finale, in tutti i sensi, alle 20.40 con Larissa Iapichino a caccia della prima posizione nella finalissima del salto in lungo.